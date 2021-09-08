33歲香港女星譚嘉儀2011年參加選秀節目《超級巨聲3》出道，去年一度離開無綫電視，一年後又回到老東家，她外型甜美、身材性感，常大方在IG分享粉絲福利美照，最近她曬出一組自己在泳池邊穿著紅色深V低胸泳裝的清涼照，卻被網友狂虧：「日本著名景點」、「是我猜的那個泳池嗎？」

譚嘉儀身材嬌小歌聲嘹亮，被封為「小巨肺」，去年她參加勁歌金曲頒獎典禮，獲頒「最佳演繹女歌手」，歌唱才華受到肯定。又因她過去受嬰兒肥所苦，近年來瘦身成功，讓她順利女大十八變，躍升為女神行列，先前譚嘉儀受訪自曝剛出道時前5年發展不順，讓她只好另謀出路教唱歌，並向經紀公司毛遂自薦，幸好最後接演《愛回家》出頭。

譚嘉儀曬泳池照，被虧是日本知名景點。（圖／翻攝自kayeepo IG）

至於瘦身秘招，譚嘉儀表示就是從飲食和運動下手，近年只吃蔬菜和肉，不太吃澱粉，並花許多時間運動減脂，譚嘉儀特別推薦網上所謂的30分鐘瘦身影片，可以有效善用時間，此外，她也承認花錢去修飾身形，包括買瘦臉、緊緻等美容療程，但絕無動刀整型。

為了抓住夏天的尾巴，譚嘉儀最近上傳了多張在泳池邊的照片，可見她穿著連身深V紅色泳衣，小露事業線和修長美腿、白皙肌膚，有網友笑：「日本著名景點？」讓譚嘉儀滿臉問號回：「有沒有人可以給我解釋一下？」其他網友打趣說：「要給連結嗎？」、「畫面出來了，啪啪啪」、「寫真勝地啊」。