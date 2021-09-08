林嘉俐上《聚焦2.0》笑稱28歲就演媽媽很委屈。（年代提供）

演員林嘉俐是金鐘獎常客，2004年憑《四重奏》獲得最佳女配角，實力備受肯定。她上《聚焦2.0》透露，剛入行時年紀輕卻常被指定演超齡角色，28歲就演媽媽，還因為接演傳記演到祖母，讓她大嘆好委屈。林嘉俐也自曝職災，曾因飾演脾氣差的媽媽，難以抽離角色，一天到晚生氣，氣到掛腦神經內科，下戲後嚴重失眠得依賴藥物入睡，太入戲更讓她一夜髮白，感嘆：「演員連頭髮都不是自己的！」

林嘉俐近日客串《俗女養成記2》，飾演一位美髮阿姨，因為角色輕鬆，客串過程相當愉快。然而林嘉俐對表演非常嚴格，為了進入角色常常失眠，加上本來就有頭痛史，只要拍到情緒很重的戲，就必須依賴藥物緩和，她認為這是演員的職災：「因為太入戲，即使已經下戲，身體還是會吸收負能量，每天都哭，一根根白髮都跑出來了。」

為了保持身心健康兼顧演藝事業，林嘉俐學會情緒收放，並調整飲食開始茹素，今年50歲的她，還因此安然度過更年期：「其實我算是早更啦，但因為飲食調整，沒有經歷更年期發熱不舒服，默默就到最舒適狀態。」

林嘉俐也在節目上分享父母都是聽障人士，小學時因愛面子，一度不敢認媽媽：「媽媽送便當來學校不能講話，只能吱吱叫，就會覺得很丟臉，為什麼媽媽跟別人不一樣。」長大懂事後，才體會到父母對她的愛很深，她努力學會父母的溝通方式，現場也戴上特殊透明口罩，透過唇語和手語表達對爸爸的關心。以上內容將於本周六晚8點於年代新聞50頻道播出。