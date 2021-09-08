友達（2409）公布2021年8月自行結算合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，較去年同期增加34.9％。8月份面板總出貨面積達217.1萬平方米，較7月份增加3.6％。

雖然8月面板價格大跌，不過時間點落在下旬，因此對於面板廠營收表現影響還不大。9月面板價格持續走跌，對於營收、獲利的影響也將逐漸浮現。8日台股大跌，友達股價也在盤下震盪，終場下跌0.57％作收，收盤價17.5元，成交量約9.6萬張。