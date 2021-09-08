友達8月營收月減1.9％ 14:572021/09/08 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 友達（2409）公布2021年8月自行結算合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，較去年同期增加34.9％。8月份面板總出貨面積達217.1萬平方米，較7月份增加3.6％。 雖然8月面板價格大跌，不過時間點落在下旬，因此對於面板廠營收表現影響還不大。9月面板價格持續走跌，對於營收、獲利的影響也將逐漸浮現。8日台股大跌，友達股價也在盤下震盪，終場下跌0.57％作收，收盤價17.5元，成交量約9.6萬張。 陸8月外匯存底 略減0.12％ 電商發威 杏一前8月營收年增11.42％ #友達 #面板價格 #月營收 #自行結算 #合併營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽前8月營收119.43億元 年增8.57％ 11:352021/09/08 財經 《鋼鐵股》中鴻8月營收創高 前8月年增46.24％ 08:542021/09/08 財經 8月CPI年增率 再逾2％ 04:102021/09/08 財經要聞 《興櫃股》東研信超前8月營收增23.2％ Q4高點不設限 11:272021/09/08 財經 《熱門族群》8月營收 國巨唱高調、禾伸堂月減3.65％ 08:372021/09/08 財經 蘋果拉貨 玉晶光8月營收新高 04:102021/09/08 財經要聞 《汽車股》東陽前8月營收年增9％ 運費高漲、遞延出貨未止 09:452021/09/08 財經 《鋼鐵股》運錩8月營收再創高 Q3續旺 10:532021/09/08 財經 疫情重創信心 台股殺聲隆隆 台積電拉尾收跌158點 13:382021/09/08 財經 《其他股》越南將逐步解封 泰昇營運步出谷底 11:272021/09/08 財經 《半導體》欣銓8月營收連3月登峰 H2續拚季季高 13:092021/09/08 財經 財經熱門新聞 凱基哥被他幹掉 長榮、陽明隔日沖大魔王抓到了 - 財經 新北疫情若擴散 恐全國升三級 - 日報 驚爆50例確診？台股嚇殺250點 證交所緊急回應 - 財經 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 官股落跑 3天倒貨百億元 這檔砍最多要小心 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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