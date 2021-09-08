農委會農糧署補助農民購買大型農業機械用具，委由各地的農業機械耕作協會代辦審核及驗收，多個協會向農民收取10％的「不樂之捐」，檢調依貪汙罪嫌查辦，嘉義農機耕協會葉姓理事長表示，沒有強迫，收費都用於服務農民。

葉理事長指出，農委會委託機耕協會代辦農機具採購事宜，沒有補助協會任何代辦費，且政府對用補助款採購的農機具管制5年，5年期間協會配合政府抽檢及各項服務，這些都需要人員、時間、車資等開銷。

葉理事長說，農機耕協會向會員農友「樂捐」，並未強迫，也有會員沒有捐款，這筆款項主要用於農機保險、農機安裝GPS衛星定位等用途，未捐款的會員也都受惠。

葉理事長說，2020年將這項捐款事宜列入協會的組織章程，但後來也將全部捐款於去年至今年初陸續退還給所有捐款人。

行政院農業委員會農糧署補助農民購買大型農業機械用具，委由各地的農業機械耕作協會審核及驗收，有協會向農民抽取10％的「樂捐」費，8日嘉義檢調依涉嫌《貪汙治罪條例》偵辦，初查2年間涉嫌貪汙近億元，桃園、嘉義、臺南等3名協會理事長及1名總幹事各以50萬至5萬元不等交保。

據農委會《農政與農情》刊物指出，為提升農業機械化及現有農機使用率，農委會於2018年輔導桃園市等14個縣市成立「農業機械耕作服務協會」（簡稱機耕協會），協助各地農友所需農業機械耕作服務。