美國24歲話題女王凱莉珍娜（Kylie Jenner），擁有精緻的五官與魔鬼身材，在網路上受到大批網友的支持，加上「卡戴珊家族」成員的身份加持，使她迅速打開知名度。近日即將推出個人泳裝品牌的她，在個人IG上公開一系列火辣試穿照，並宣布另一項好消息。

凱莉珍娜穿搭風格一向前衛、性感，從不吝嗇分享自己凹凸有致的葫蘆型身材，使她IG追蹤數一舉突破2.6億人次，成為舉世聞名的超人氣網紅。而超有生意頭腦的她，目前已創立彩妝品「Kylie Cosmetics」與保養品「Kylie Skin」兩項個人品牌，接下來她也將跨足服飾業，推出性感泳裝「Kylie Swim」，令粉絲們相當興奮。

凱莉珍娜為了替品牌宣傳，近日在個人IG上曬出一系列泳裝穿搭照，只見她穿著鵝黃色的高衩繞脖泳裝，胸前及腰間大尺度挖空的性感設計，使她豐滿雙球及結實的腹肌曲線一覽無遺；其中一張照片，她還不忘PO出網紅試穿的近距離細節照，讓網友可以看清楚泳裝的設計，但火辣的身材依然相當吸睛，使照片公開後吸引超過868萬人按讚。

不過，凱莉珍娜才PO出辣照短短幾天，今（8）日又再度PO出一段生活短片，影片一開始她便拿著顯示「懷孕」的驗孕棒，接著前往醫院檢查確認懷孕，並與家人一同開心迎接新生命，溫馨又感人的影片吸引超過4500萬人觀看，並紛紛送上祝福，而孩子的父親便是她分合多次的美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott），再度令網友們議論紛紛。