新竹縣55歲林姓婦人長期做家事，導致肩膀持續疼痛，手臂難以彎舉，連內衣也很難穿，睡覺又會痛醒，醫師判斷是五十肩，林婦復健3個月未見效，到新竹台大分院生醫醫院看診，骨科部醫師黃鼎鈞診察發現，林婦不但有五十肩，還有俗稱「長骨刺」的夾擊症。

林婦經安排做傷口不到1公分的肩膀關節鏡微創手術，將骨刺磨除，並將五十肩鬆解，術後隔天出院就能開始練習肩膀活動，直說進步比過去復健3個月還多！

黃鼎鈞表示，五十肩學名「沾粘性肩關節炎」，成因主要是反覆的小創傷造成發炎，在發炎過程造成肩關節的沾黏，前期是劇痛加上肩膀活動逐漸受限，前期治療方式以消炎止痛藥、注射藥物和復健為主。

夾擊症則是肩膀（峰）天生的形狀或因為退化而產生骨刺，造成底下通過的旋轉肌腱容易與其摩擦，就有可能造成旋轉肌破裂，一開始的症狀是抬手肩膀會痛，等到旋轉肌破裂，可能就會痛得抬不起來，甚至痛到無法睡覺，

黃鼎鈞提醒，夾擊症不能一味當作五十肩治療，如果旋轉肌腱一旦破裂，縫補手術就需要數月至半年的恢復期，得不償失，五十肩疾病如果活動度沒有恢復或者恢復不良的時，就可以考慮安排手術處置。

目前，肩關節鏡微創手術是利用數個不到1公分的傷口，將肌肉撐開減少破壞，不像傳統手術動輒5到8公分，可將五十肩進行關節囊的放鬆，及肩膀骨刺的移除，大幅度降低手術的後遺症，術後即可開始自行復健，比傳統手術的恢復期縮短數週至數月，幫助患者儘快恢復正常生活。