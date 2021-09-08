國內疫情再度升溫，高雄卻有大批民眾「要賭不要命」，竟無視防疫規定在民宅內聚賭，警方獲報後埋伏於民宅外，待時機成熟時，一舉攻破賭場，共查獲38人群聚賭博，並查扣抽頭金15萬元、賭資104萬元、天九牌等證物，警方對賭客分別依違反社維法、傳染病防治法開單，恐面臨總計84萬元罰緩，警方也函報相關單位對賭場斷水斷電。

高市警苓雅分局日前接獲相關情資，稱有職業性天九牌大賭場流竄，藏匿市區各處民宅聚睹，且2、3天就會更換聚賭場所規避警方取締，經警方多日探查蒐證，發現苓雅區武昌路某民宅，白天大門深鎖，深夜時分卻經常有許多不特定人士進出，研判該處就是職業性大賭場流竄藏匿聚賭的地點。

警方7日凌晨再次探查，果真發現該賭場又於凌晨4時開賭，專案小組決定拂曉出擊，在賭場外埋伏數小時後，於上午8時趁賭埸內工作人員欲外出購買早餐開門之際，上前搶攻大門，並衝入賭場，一舉查獲蘇姓場主、蔡姓清池人員、楊姓把風人員及賭客共38人，現場也查扣抽頭金15萬元、賭資104萬7117元、膠質天九牌、監視器主機等證物。

警方衝入賭場時，多名賭客仍沉浸於牌桌中，甚至還有賭客未戴口罩，賭客驚見警方上門，隨即四處逃竄，但警方早已布下天羅地網，不僅派員管制各出入口，更出動優勢警力迅速控制現場，一舉緝獲賭場內所有人員及證物。

蘇姓場主遭逮後向警方表示，該民宅為一般住宅區，民風純樸且座落於大馬路旁，由於車輛經過頻繁，具有掩飾賭博音量的功能，因此以月租1萬5000元的代價，將該處作為經營職業賭場的據點，沒想到才剛開張，就遭警方破獲。

蘇男無奈向警方透露，為了保險起見，平時賭場都有派員在外把風，沒想到這次卻因為凌晨有賭客肚子餓，工作人員準備外出購買早餐時，就被警方搶門進入一舉破獲。

警方全案訊後將蘇男、蔡姓清池、楊姓把風等員依刑法賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，而35名賭客則依違反社會秩序維護法，各裁處9000元罰鍰，另外也依傳染病防治法對所有在場人員分別開出罰單，函報衛生局裁罰，賭客恐面臨總計高達84萬元罰鍰。此外，警方函報市府相關單位對該賭場斷水斷電。