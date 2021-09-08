1名男子與兄弟爭奪遺產起糾紛，疑因此想不開，在他曾經承租的新北市房子內自殺身亡，並留下遺書。房東不滿房子成為凶宅，提告向男子的繼承人求償，台北地院委託估價師分析後，認定房子原價2242萬元，成為凶宅後價值減損643萬餘元，因此判繼承人應賠償這筆錢，可上訴。

房東主張，男子2011年11月1日開始租房，2019年3月29日告知要退租，並於同年4月24日點交。同年7月27日，他突然收到簡訊，被告知男子因兄弟爭產問題，在他的房子內自殺身亡，害他的房子變成凶宅，價格減損4成，因此向男子的繼承人求償減損價值767萬8720元。

繼承人表示，他們家族有精神恐慌病史，男子並非故意以結束生命的極端方式，去損害房子的經濟價值，不願賠償。

法官認為，男子1963年出生，輕生前為56歲，應清楚知道房子不是他的，且自殺行為會讓房子成為凶宅，卻仍執意在該房子自殺，足認這樣的結果不違背男子本意，就算男子有精神病史，但因留有遺書，可見男子是基於思考後的自由意志所為，男子顯然是「故意」。

法官委託估價師進行專業分析後，認定房子市價原為2242萬元，成為凶宅後的「污名價值減損」率為28.72％，價值減損643萬9024元，因此判男子的繼承人應賠償這筆數額。