中央流行疫情指揮中心今宣布，新北幼兒園基因定序結果為Delta變異株，外界關心國內疫苗施打政策是否會因應Delta而有所調整，對此指揮官陳時中回應「沒有，我們就加快腳步。」

BNT疫苗預計陸續到貨，有專家建議優先提供高齡者混打第2劑，陳時中表示，當然日後各種可能性都有，符合資格的人就盡速來打。

但陳時中也強調，目前第八輪已開放9月10日前打過AZ的民眾，可預約施打第2劑，這一波大部分都是高齡者；隨後他再表示，疫苗政策上，我們努力打第1劑，那第2劑時間拉長一點，但也會讓大家打第2劑，第八輪就是在打第2劑。

至於外傳第二批BNT將在今晚抵台，陳時中僅表示「時間還沒有確定，等確定之後來跟大家做報告」。

另外，有孕婦反映打不到莫德納疫苗，希望指揮中心開放接種BNT疫苗。陳時中表示，孕婦和第一類醫事人員都已經納入莫德納接種對象，未來BNT朝向更廣泛的施打策略。