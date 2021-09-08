促轉會今天宣布，促轉會自2018年11月提出「中正紀念堂轉型5原則建議」後，於今天提出「反省威權歷史公園」規劃構想，作為對中正紀念堂園區轉型方案建議，具體將建議「大廳銅像應予移除」，且「堂體功能及外觀應改造」，接下來將持續研擬具體規劃與配套推動中正紀念堂園區轉型。

促轉會指出，自解嚴以來，中正紀念堂的存廢或轉型便是臺灣轉型正義論述的焦點與指標，而「威權象徵處置」為促轉會的法定任務，面對有指標意義的威權象徵，促轉先於2018年11月提出「中正紀念堂轉型5原則建議」，並持續諮詢各界意見後，於今提出「反省威權之歷史公園」規劃構想。

促轉會表示，作為一個民主國家該如何面對這個龐大的威權象徵，促轉會基於促進轉型正義核心價值，認為最重要的是在「去除威權」 的同時，也能「正視歷史」，威權雖不應在民主國家被崇敬，但唯有直視歷史才能記取教訓。

因此，促轉會說，提出「反省威權」 作為中正紀念堂園區的轉型核心，透過改造園區成為歷史教育的活教材，避免不義的過往再次發生。此外整區園區作為都市中的大型開放空間應還給人民，使園區成為真正能自由使用的開放性公園。

促轉會強調，改造方案重點主要分兩部分，包括將中正紀念堂主軸改為「反省威權之歷史公園」 ，強調「改造威權空間」、「重構紀念敘事」。

第二是「大廳銅像應予移除」、「堂體功能及外觀應予改造」，及「園區整體崇拜軸線應予破除」

促轉會說，後續推動將以「反省威權之歷史公園」方案為基礎，在未來半年研擬相關法案配套。針對空間規劃及堂體功能的轉型 促轉會也將研擬相關法案配套，以符合未來「反省威權之歷史公園」的需求。