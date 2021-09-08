一名男子上網抱怨，自己不過就是停個車，但機車竟被人貼上字條，上面的文字讓他感覺被恐嚇了。不過眾多網友看完不但不同情男子，反而一面倒打臉男子，稱他實在厚臉皮，原來關鍵在於，男子停車地方是「私人土地」。

「好可怕喔，恐嚇捏，沒停臨停區也不用這樣吧，想讓我賺年終！」，一名男子在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片並抱怨遭到恐嚇，只見男子的機車上被貼了一張長長的紙條，上面寫著：「外車勿入，下次再停損傷自負」。

男子發文明顯想討拍取暖，不過眾多網友看完卻打臉回他：「私闖民宅、還說人恐嚇」、「擅闖別人土地先被起訴的可能性更高」、「呵呵 私人區沒監視器 毀損你自己的事」、「我想看你領年終 拜託 快點 別嘴砲」、「『外車勿入』代表是私人地？你自己是不是該先檢討一下？！」、「太過份了！貼這種紙條！應該吉你侵害所有權的，你是不是又去上次那塊私人土地停車」、「想賺年終勒 停外面做什麼 直接騎進去放他家客廳當裝置藝術阿」、「要有骨氣，都成年人了，驚三小！明天再停一次，然後看又寫了什麼。」。