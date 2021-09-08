國內首例莫德納疫苗突破性感染！台大醫院昨(7日)爆出確診個案，為一名麻醉護理師，與幼兒園群聚個案住同一社區被感染。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天證實，這名護理師已經接種2劑莫德納疫苗，第2劑7月8日已經完成，屬於突破性感染個案。

張上淳表示，過去大家都很關心突破性感染，不過從境外移入個案看得出，接種疫苗後也有可能染疫，台灣也不例外。過去的資料以AZ為主，據我所知這應是本土個案中首位接種莫德納的突破性感染個案。

至於麻醉護理師足跡，張上淳表示，除了醫院還有社區，大部分時間都是在從家裡到醫院上班，其他的社區足跡，新北市政府已經做了調查，大概後續會進一步說明。目前台大醫院除匡列密切接觸者、風險對象採檢外，也擴大採檢1100人，目前所有人都是陰性，沒有第2名確診個案。

張上淳表示，台大確實只有1例，即與確診者住在同棟大樓的麻醉護理師，經醫院健康監測發現有呼吸道症狀，身體不適送去採檢。8月6日護理師採檢陽性，Ct值38，當晚開始啟動調查，9月7日重複採檢，Ct值36。

護理師雖然高Ct值、病毒量低，但張上淳表示，由於台大照顧很多嚴重病人、抵抗力差，會更嚴謹處理，匡列的密切接觸者是在開刀房工作的人，曾經脫口罩吃飯，合計有11名密切接觸者，昨日上午已經採檢。另外，也匡列了風險人員，戴口罩接觸時間長，合計有81人，昨日上午已經採檢完畢，昨日傍晚得知92人都是陰性。

此外，張上淳表示，基於個案還有到其他單位探視病人，或是經過其他地方，台大昨日下午也做了擴大篩檢，共有1100多人接受PCR採檢，都是陰性，因此沒有第2名確診者。