在千萬票房電影《雞不可失》和最高收視率22%的電視劇《熱血司祭》裡，因毫無形象的搞笑演技，以及獨一無二的個人魅力，而被封為「喜劇女王」的李荷妮，睽違2年6個月終於回歸電視劇《雙面超女One The Women》將再度展現200%的喜劇演技。

首次挑戰一人分飾兩角的李荷妮，一夜之間從「不良檢察官」趙妍珠變成「端莊優雅」的財閥繼承人姜美娜，趙妍珠在黑社會長大，畢業於首爾法學院，以優異的成績通過了司法考試，是打鬥十分厲害的「惹禍精」；姜美娜看似過著財閥富裕的生活，但無論是在娘家還是婆家，都受到惡毒的虐待，是個「逆來順受的灰姑娘」。

李荷妮受訪時說：「兩人除了外表相似，還有一個相似之處就是不想向命運屈服。在兩個角色之間的轉換演得相當過癮，想藉由輕鬆搞笑的劇情，能在疫情期間提供給觀眾宣洩情緒的管道。」

劇中李荷妮與「國民女婿」李相侖合作，男方飾演擁有溫暖外貌、溫厚性格、卓越財力的韓勝旭，因父親突然去世，被趕出接班人寶座後，繼而他的初戀姜美娜（李荷妮飾）變成他的弟媳，多方衝擊下只好去美國療傷。爲了查明父親死亡相關的真相，重新回到韓國，並與初戀聯手復仇。

李荷妮曾是韓國小姐冠軍，和女神金泰希是閨蜜，是韓國演藝圈的高學歷演員，巧的是和她一起演對手戲的李相侖，被韓國網友稱「男版金泰希」，也是首爾大學畢業，擁有高顏值、高學歷、好演技的「三高」男女主角，兩人碰撞出的火花令人期待，《雙面超女One The Women》於2021年9月22日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。10月9日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。