木村拓哉曝光導演戴著口罩在片場打瞌睡的照片。（取自木村拓哉IG）

木村拓哉最新電影《假面飯店2：假面之夜》改編自日本推理小說大師東野圭吾的《假面》三部曲，該系列在日創下470萬冊的驚天銷量。2019首部改編電影《假面飯店》以叫好又叫座之姿，橫掃超過10億台幣票房，表現十分亮眼，當時就有大批粉絲許願拍攝電影三部曲，如今續集消息公開，「大神」木村拓哉與劇組原班人馬回歸，讓期待已久的粉絲又驚又喜，而台灣片商也火速敲定將於10月28日周四在台上映。

《假面飯店2：假面之夜》最新釋出的中文預告中，飾演刑警的木村拓哉與飾演飯店人員的長澤雅美這對冤家再度強碰，一開頭就火藥味十足，木村直呼：「怎麼又來了阿」，而長澤則回擊：「我才想問呢」，簡直是水火不容的組合，但這次雙方需要再度合作，阻止殺人犯於頂級飯店所舉辦的「假面之夜」舞會中犯案，他們要從變裝的五百名賓客中找出犯人，追查兇殺案之謎。

《假面飯店2：假面之夜》雖於疫情期間拍攝，劇組新增許多防疫規範，但拍攝未受太大影響，主演木村拓哉更是以身作則，從天王的IG發文可看出，他在片場大都口罩戴緊緊甚至還戴了兩層，同時也曝光導演戴著口罩在片場打瞌睡的照片，由此可看出片場防疫措施從上到下做到滴水不露，不僅如此，向來對劇組員工相當大方的木村，也特製了加上了「假面標誌」的名牌口罩，超珍貴稀有的員工限定口罩曝光後，粉絲們也上網哀求官方推出相關商品。

首集電影製作團隊也全員回歸，導演鈴木雅之、編劇岡田道尚兩大強棒再度聯手，演員除兩大主演木村拓哉、長澤雅美外，老班底小日向文世、渡部篤郎等人也全數回歸，續集更新添一票華麗卡司加盟，包含中村杏、田中美奈實、石黑賢、澤村一樹、勝村政信、木村佳乃、凰稀要、麻生久美子、高岡早紀、博多華丸。頂級的製作規格，加上超豪華的演出陣容，讓《假面飯店2：假面之夜》成為今年期待度最高的日本電影。