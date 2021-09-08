通宵鎮白沙屯拱天宮傳出有確診者足跡後，清潔隊立即前往拱天宮周邊清消。（苗栗縣政府環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣衛生局8日下午在拱天宮停車場開設快篩站。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

因應長榮機師及新北幼兒園染疫事件，苗栗縣長徐耀昌8日宣布禁止公共場所烤肉。苗栗縣衛生局並從7日起連續2天，先後在造橋鄉及通霄鎮白沙屯拱天宮開設快篩站，造橋鄉快篩167人全數陰性。8日下午拱天宮第2停車場設置社區免費快篩站，對象為白東里2、3、4鄰及與確診個案16144有足跡重疊的民眾，符合對象民眾可以到篩檢站採檢。拱天宮為此8日上午宣布恢復3級警戒時作為，暫停所有香客入廟內參拜。

有關BNT疫苗前進校園，徐耀昌縣長宣布12到17歲國高中學生疫苗施打，將在9月23日開打，由高中、職、五專1至3年級先行施打，若中央疫苗足夠，偏鄉國中將同步啟動，衛生局與教育處攜手安排學校與承作衛生所或醫院，進行造冊和安排施打事宜。

縣府表示，教育處和學校，配合衛生單位也將設置友善學生的接種環境，規劃設置等待區、評估區、至少1處具遮蔽物的接種區、休息區，並因應學生可能發生的暈針或立即性過敏反應，建立應變機制，也可於接種場地播放音樂、影片，幫助學生放鬆以避免暈針。

通宵鎮白沙屯拱天宮傳出有確診者足跡後，清潔隊立即前往拱天宮旁便利商店清消。（苗栗縣政府環保局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣府強調，疫苗接種採自由意願，師生尊重選擇，教育單位規劃學生可請3天疫苗假，家長也可跟著請防疫照顧假。但依據中央疫情指揮中心規範若本波不同意配合在校園集體施打，之後則請在疫苗預約平台進行登記。近日學校已陸續發放「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」，經家長同意且簽名的學生，才予以造冊及安排疫苗施打，敬請家長及同學配合辦理。

苗栗縣衛生局8日下午在拱天宮停車場開設快篩站。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

有關縣民關心中秋是否開放烤肉？徐耀昌縣長表示苗栗縣所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，請縣民體諒及配合。