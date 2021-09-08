日本職棒球星中田翔在今年爆發了毆打隊友事件，因此他遭到原東家火腿處以禁賽，不過火腿監督栗山英樹還是相當疼惜愛將，私底下聯絡巨人監督原辰德，促成中田翔轉投巨人，他的職棒生涯也得以繼續，因為禁賽處分是火腿開出，到其他球隊中田翔隨時都能上場。

而雖然他到巨人初期敲出睽違已久的全壘打，剛開始也算適應的不錯，但近期表現每況愈下，甚至還出現跑壘散漫的行為，9月2日的比賽他在隊友惠勒(Zealous Wheeler)敲出安打時出現散漫跑壘狀況，原來能衝回本壘的他因速度太慢被三壘指導員指示停在三壘，這讓巨人監督原辰德非常不滿。

據說原辰德憤怒到對他吼叫，賽後記者會也暗示了他的跑壘行為，雙方關係陷入緊張。最近日本媒體也因為中田翔日漸不佳的表現為他憂心，如今他為巨人出賽13場，32打數只有5安打，打擊率僅.156，週日的比賽也被球隊從先發調到替補出賽，感覺有漸漸被棄用的可能。

日本媒體更在文章中說不少在別隊活躍的打擊好手，來到巨人就表現不佳，甚至舉了我國好手陽岱鋼為例子，似乎在暗示中田翔隨時有可能被下放二軍，最慘還可能被棄用，日媒強調巨人有雄厚的替補人手，所以一軍球員若表現不好就容易被下放，直言中田翔恐成第二個陽岱鋼。

當然這是日媒單方面的說法，畢竟中田翔與陽岱鋼兩人處境還是有些許不同，除了表現不佳，中田翔職業態度也出現嚴重問題，毆打隊友、跑壘散漫在紀律嚴謹的日本職棒想必都是大忌，如今陽岱鋼慢慢放下身段爬回一軍，希望能重拾身手，也祝福中田翔能徹底改變態度，重獲球隊信任。