高雄洲際酒店浴室空間。（業者提供）

高雄洲際酒店經典高級大床客房。（業者提供）

高雄洲際酒店預計第四季開幕，近來動態備受市場關注。今天業者宣布，即日起IHG.com高雄洲際酒店開放接受今年12月1日以後的客房預訂，官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案，每房5988元起（10％服務費及5％稅金另計）。

業者指出，該方案至多兩人入住高級大床客房一晚，尊享經典全自助式Buffet早餐兩客，專案禮遇每房再享酒店內餐飲折抵1200元 (恕不折抵烘焙坊內商品)。

另自訂房開放當日起算至10月15日，前100名成功預訂「重返洲際．璀璨經典」專案並如期入住的賓客，更將於入住時，由格蘭路思獻上限量威士忌鑑賞家品酩組(100ml三入) 一組，邀請洲際行家品鑑100％雪莉桶熟成的單一麥芽威士忌，為旅程增添探索非凡的美好時刻。

高雄洲際酒店內規劃253間客房及套房，客房寢具精選國際連鎖酒店經常指定合作的美國舒達Serta®品牌，房內一系列家電如LG 智慧型旅館電視、BOSE智慧型家庭娛樂揚聲器、義大利進口的SMEG 復古電熱水壺、Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機、新一代Dyson Supersonic™ 吹風機、中英日三聲道客房智能聲控系統等，融合視覺設計及智慧功能為賓客締造放鬆身心的解封忘憂之旅。

客房沐浴備品則使用IHG集團指定的瑞典品牌BYREDO，以450ml規格遵循品牌的環保精神，獻上專屬洲際酒店的BLANCHE香型，代表對經典之美的認可，香氣純淨而簡單，來自BYREDO創始人Ben Gorham對白色的理解，捕捉最純真和不受約束的特質，詮釋自然界中存在幾乎透明的芬芳。

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)透露，目前酒店內餐飲將規劃全面「零浪費」(Zero Waste)機制， 提出「惜食回饋」的環境友善經營理念。

高雄洲際酒店預計將投資近百萬新台幣打造廚房後場設備，將所有剩餘食材分解處理為可再利用的有機原料，期待可以回饋到本地有機農場或牧場等，與台灣土地建立正向循環連結，「我們以『零浪費』的綠色餐飲概念為目標，愛護地球，希望能為環境永續發展也盡一份心力。」