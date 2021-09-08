板橋幼兒園群聚持續擴大，其中幼兒園1家3口居住的板橋某社區大樓，全棟目前累計6確診，新北市長侯友宜今下午與各局長緊急坐鎮，但僅停留約20分鐘便離開，不過仍有不少住戶還在來回進出帶樓，恐成為破口，甚至有隔壁棟住戶渾然不知情，剛買午餐回來，才知道隔壁棟要被清空。
據了解，該社區大樓有AB兩棟樓，A棟約有181戶505人，B棟約有128戶400多人，2棟僅有地下停車場共用，而確診6人全部都在B棟，市府安排將該棟樓所有人撤離，預計下午2時許安排接送專車抵達。
不過，仍有不少住戶進出，急著買隔離用的備用品，甚至完全不知情。住在B棟樓的住戶表示，昨天有篩檢隊來篩檢，但當時仍說可以自由進出，今早臨時被通知，很多衣物、食物都來不及帶，甚至有很多鄰居今早還是出門上班，有些甚至臨時被打電話叫回社區，擔心沒有實聯制下，恐成為防疫破口。
有A棟住戶則表示，今早下樓看到一堆媒體才知道情況，雖然自己沒有被通知要去集中檢疫所，但住在同一處社區，還是會緊張，最擔心回歸三級警戒，而且社區小孩通常都玩在一起，非常擔心後續又有人確診，衝擊到工作和生活。
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