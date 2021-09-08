新竹縣、市僅隔一條頭前溪，分家40年後，縣市合併近日成熱門話題，中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均指出，對地方治理學者而言，新竹縣市合併本質上是「假議題」！

紀和均說，新竹縣市若合併升格，整體稅收並不會增加，反會造成原市區與原縣區的發展落差更被拉大，這從合併後的台中市、台南市與高雄市已明白顯現。

其次，新竹縣市合併升格後，新竹市沒有什麼改變，但新竹縣的鄉鎮市全降格為「區」，將失去自身的人、權、錢，再加上尖石和五峰兩個以原民為主的鄉，依據地制法的規定會單獨維持具地方自治團體資格，獨立為公法人的尖石區和五峰區，造成一市兩制。

紀和均認為，新竹縣市應強化的是跨域合作與跨區治理，重點更應該放在地制法中央監督權的改變，行政區劃法的立法與財劃法的修正，這樣才有助於地方自治，單純的升格，改變不了什麼現況。

「制度不一定有問題，有問題往往是人！」新竹縣議員連郁婷認為，不管縣市長怎麼說縣市合併，都必須思考制度改革的必要性，否則只為特定人而改變的制度，終究也會因「人」而出現其他問題。

竹東鎮長張順朋說，40年前新竹縣市分治是在欠缺民眾討論下的威權決定，結果40年後的縣市合併，好像又將在民進黨強人主導下的政治決定，地方人士都認縣市若要合併，應該要聽取鄉鎮市長和議員的看法，大家都坐下來好好談合併方向，合併後鄉鎮的利基點在哪裡，若強行合併將是台灣民主的笑話！