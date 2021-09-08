首都客運逐趟清潔消毒，以確保乘客的安全。（首都客運提供／李忠一宜蘭傳真）

公路總局為減少民眾非必要的移動風險，往年連假期間實施的乘車優惠措施取消，經國道5號往返北宜的國道客運業者，考量中秋連假的人潮，為避免群聚將視客況加開班次，首都客運也呼籲民眾，不要在意這次搭車沒優惠，考量節省時間、安全、防疫，連假期間建議搭乘國道客運。

縣府交通處表示，國道5號從8月初車流開始增加，到8月底單日南北車流量更達7萬輛次，相當於疫情前連續假期的車流量，車流增多研判是開學前周末、以及較少人搭客運所致，此次中秋連假疏運計畫，縣府將在近期說明。

首都客運總經理李建文表示，其實在8月下旬開始國5每天都在塞車，沒有優惠對搭乘大客車的旅客不公平，畢竟民眾跨區移動仍是難免，雖然此次連假沒有優惠，但首都客運還是會視客況加班，讓民眾在到站20分鐘內可以搭上車，尖峰時可2至5分鐘一班，以避免民眾群聚。

李建文指出，周日下午4時到晚間8時，首都客運羅東到市府轉運站最多是80分鐘，而自行開車至少2小時；司機、站務員等都施打疫苗，車輛每一趟都會清消、實聯制，「目前為止，沒有人坐公車客運而確診。」希望民眾不要在意沒有優惠，可以選擇安全、舒適的國道客運。

葛瑪蘭客運也應公路總局要求做好各項防疫措施，中秋連假時每天有346班，預計10至20分鐘一班，也會視民眾需求加開班次，每天會準備200加班車的能量。