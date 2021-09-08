1996年出生的印度女演員烏菲·賈韋德（Urfi Javed）因參加真人秀節目《Bigg Boss：OTT》受到外界矚目，IG擁有152.7萬粉絲，她也時常透過在上面分享日常。近日，烏菲·賈韋德PO一組穿搭照，卻因尺度太前衛慘遭保守派網友言語攻擊。

烏菲·賈韋德3日在IG上傳一系列機場時尚照，畫面中，她放下一頭烏黑亮麗的及腰長髮，身穿一件牛仔長袖襯衫和修身牛仔褲，值得注意的是，襯衫的設計相當特別，長度只有做到胸口位置，呈現「下擺失蹤」，直接露出裡面穿的粉紅內在美，以及側胸下羽毛圖樣的刺青，轉到背面，牛仔襯衫上面用彩色文字寫著：「Stop using plastic.（停止使用塑膠）」以創意的方式傳達環保觀念，烏菲·賈韋德更在貼文中表示：「By far my most talked about outfit lol！（這是我目前為止最常討論的全套服裝！」

不過，烏菲·賈韋德的減塑牛仔裝並沒有受到印度網友的青睞，直接留言批評：「還有很多種傳達的方式，不要把它當作穿這件夾克的理由」、「這是時尚災難，假如你真的想傳達環保意識，不需要穿這麼奇怪的衣服」、「我從心裡討厭你」、「只是為了宣傳而已」。

根據印度媒體《印度時報》報導，烏菲·賈韋德沒在怕排山倒海地指責，反而硬起來嗆聲：「如果我需要宣傳，我會不穿衣服。我就是我，如果能引起公眾關注（議題），對我也是很好的事。」她說自己來自保守的家庭，從沒聽過親戚對她的穿搭提出什麼問題過，不懂為什麼穿比基尼或是傳統服裝，總會有一些令人厭惡的留言。