1996年出生的印度女演員烏菲·賈韋德(Urfi Javed)因參加真人秀節目《Bigg Boss:OTT》受到外界矚目,IG擁有152.7萬粉絲,她也時常透過在上面分享日常。近日,烏菲·賈韋德PO一組穿搭照,卻因尺度太前衛慘遭保守派網友言語攻擊。

烏菲·賈韋德3日在IG上傳一系列機場時尚照,畫面中,她放下一頭烏黑亮麗的及腰長髮,身穿一件牛仔長袖襯衫和修身牛仔褲,值得注意的是,襯衫的設計相當特別,長度只有做到胸口位置,呈現「下擺失蹤」,直接露出裡面穿的粉紅內在美,以及側胸下羽毛圖樣的刺青,轉到背面,牛仔襯衫上面用彩色文字寫著:「Stop using plastic.(停止使用塑膠)」以創意的方式傳達環保觀念,烏菲·賈韋德更在貼文中表示:「By far my most talked about outfit lol!(這是我目前為止最常討論的全套服裝!」

不過,烏菲·賈韋德的減塑牛仔裝並沒有受到印度網友的青睞,直接留言批評:「還有很多種傳達的方式,不要把它當作穿這件夾克的理由」、「這是時尚災難,假如你真的想傳達環保意識,不需要穿這麼奇怪的衣服」、「我從心裡討厭你」、「只是為了宣傳而已」。

根據印度媒體《印度時報》報導,烏菲·賈韋德沒在怕排山倒海地指責,反而硬起來嗆聲:「如果我需要宣傳,我會不穿衣服。我就是我,如果能引起公眾關注(議題),對我也是很好的事。」她說自己來自保守的家庭,從沒聽過親戚對她的穿搭提出什麼問題過,不懂為什麼穿比基尼或是傳統服裝,總會有一些令人厭惡的留言。