【愛傳媒Jack Dai專欄】信仰是指是對一個人、一個物、一件事或一種概念的堅信不疑， 包括對某種思想或宗教的信賴和敬仰。

所以，當一個人對某種思想、某個宗教或某個品牌堅定不移的支持時，我們即使內心有自己的判斷、但多半不會批判他「對不對」，取而代之的是我們會說：「恩，是信仰。」

例如：他是基督徒、她是佛教徒、她是果粉、他是UBI的信徒、他是經濟學的信徒、他是科學唯物主義等。

在主觀且從心出發的宗教上及對人事物的好惡上，信仰讓人們各取所需；但在透過假設、歸納、分析、總結、印證、修正這一連串的行為的客觀知識（思想與知識）上，信仰是可怕的。

對某種思想或知識的信仰，會「消滅修正」與「阻斷新假設的產生」這兩個環節，讓這類思想與知識在「歸納、分析、總結與印證」中無限內循環。

無限內循環中，該思想或知識漸漸成為死水，或成為某種堅定不移、不可挑戰的存在。然而有信仰，就有信徒；有信徒，就會堅定信仰。

當局者信心滿滿、旁觀者怵目驚心、好戰者侵門踏戶，紛紛擾擾中唯一事不關己的是思想與知識本身，他們會繼續在時間的長河中，假設、歸納、分析、總結、印證、修正的輪迴裡，成為承先啟後的自己。

正因如此，我對於自己的思想與知識有成為信仰的傾向時，戒慎恐懼。

作者本名戴于千，獨立創意代理商 Rules Creative 總經理，是個生意人，也是個讀書人。

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