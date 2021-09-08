台中市副市長令狐榮達表示，「成功不是單打獨鬥就能完成！」勉勵學員具備膽識與主見，透過與他人協調、溝通與合作，創造成功契機。（盧金足攝）

2021 Model APEC模擬亞太經合會8日於長榮桂冠酒店登場，30名學員模擬擔任各國經濟體，參與「模擬企業諮詢委員(ABAC)」、「模擬資深官員會議(SOM)」、「APEC青年論壇」等經貿培訓及企業參訪，台中市副市長令狐榮達表示，「成功不是單打獨鬥就能完成！」勉勵學員具備膽識與主見，透過與他人協調、溝通與合作，創造成功契機。

模擬亞太經合會為期3天的活動提供學員參與國際事務的機會，提升對我國經貿及外交處境的理解，分享創新方案拓展國際視野。

2021 Model APEC由台中市政府、亞太青年協會與東海大學共同舉辦，令狐榮達到場分享學生時期參加青年模擬聯合國會議、亞太學生領袖計畫到美國訪問的體驗，藉由自身豐富外交經歷，勉勵青年積極參與公共事務、關心全球時事。

令狐榮達說，活動是很好的訓練機會，幫助學員了解APEC會員經濟體間實際的決策模式與議事規則，培養分析跨國議題的邏輯思維，他也提醒學員廣結善緣，也許今日認識的朋友，未來就可能成為共赴目標的合作夥伴。

令狐榮達表示，市長盧秀燕領導下，市府積極推動國際教育，鼓勵青年踴躍參與國際事務，市府去年舉辦「2020台中市青年模擬聯合國」活動，共吸引330位學員參與，其中有264位設籍台中的青年。

此外，市府也推動國際雲端英語學堂、雙聯學制、大使帶你遊世界、國際及雙語實驗班等多項計畫，目前台中市已有41所學校與17國締結120校次姊妹校。

教育局說，讓台灣的學生與來自其它國家的青年交流，盼讓Model APEC成為台灣在國際上重要的發聲平台之一。活動結束後，也將從中選拔優秀青年，通過遴選後薦送參加2021正式APEC會議的「未來之聲」活動。