白家綺（左）回想吳東諺在追求時，被她拒絕數次。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》邀藝人夫妻檔白家綺跟吳東諺分享「愛情長跑？還是短跑？」交往2年半進入婚姻的兩人能修成正果，白家綺的女兒是很重要的因素。白家綺透露在婚前，吳東諺曾背著她的女兒玩，女兒居然偷偷問吳東諺：「你結婚了嗎？」小天使神助攻，讓吳東諺漸漸融入白家綺的生活。

曾有一段失敗婚姻的白家綺回想吳東諺在追求時，被她拒絕數次。剛開始吳東諺寫了一首歌，自彈自唱送給她，她一聽絲毫不心動回：「我們不能只當朋友就好嗎？」原來她從來沒談過姐弟戀，加上一直把小5歲的吳東諺當弟弟看待，根本沒想過把他納入「另一半」的名單中。

後來吳東諺像鐵了心般的，在還沒追到白家綺前，就把她的英文名字縮寫刺青在手上，白家綺只好烙下狠話：「你不要再來煩我了，我不可能會愛上你的，這樣我們連朋友都做不成。」吳東諺直到此時才默默離開。Melody說出白家綺的心聲：「妳當時是不是口是心非，有點心動，但有點害怕，所以要對他狠，女人的心思很細膩的。」

吳東諺表示因為白家綺平時很忙，大部分都以訊息連絡，無法感受到她內心真正的糾結跟壓抑的情緒，笑說：「我到今天才知道，原來我當時已經突破她的內心，居然被問出來了。」白家綺承認當時如果吳東諺沒消失，自己也不會發現吳東諺在心中的地位。《11點熱吵店》於TVBS歡樂台42頻道、MOD TVBS精采台311頻道，每周一到周五晚11點播出。