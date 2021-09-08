台灣欲加入CPTPP 國台辦：必須以一中原則為前提 15:082021/09/08 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）發布答記者問：「有台灣智庫稱，台灣地區應將加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)作為優先事項。」朱鳳蓮評論，此事必須以一個中國原則為前提。 朱鳳蓮表示，大陸政府相關部門已就此表明嚴正立場。中國台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。 朱鳳蓮表示，大陸堅決反對建交國與台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協議。 國民黨兩岸政策 趙促找第三條路 中國軍事實力增強 岸信夫：日本正在探討對敵攻擊能力 #朱鳳蓮 #CPTPP #台灣地區 #一個中國 #前提 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT瓶身有「復必泰」 民進黨團：符合前提就不在考量項目 12:152021/09/08 政治 陸科學家欲收購英一家石墨烯廠 英政府下令進行國安審查 11:052021/09/08 兩岸 半數台灣青少年接種單劑BNT 專家估：將有不到30人出現心肌炎 12:362021/09/08 生活 獲頒清大名譽博士 聯電董座洪嘉聰很開心 11:122021/09/08 財經 防堵Delta病毒 暨大宣布開學日起遠距教學至10月4日 09:062021/09/08 生活 中評智庫》台灣網路化個人主義的影響（王藝樺） 08:172021/09/08 海納百川 PLG》夢想家宣布優質長人吉爾貝克加盟 12:252021/09/08 體育 送行台灣電影教父李行 頒總統褒揚令女兒憶父哽咽 10:462021/09/08 娛樂 多維新聞》鞏固「核心」應對挑戰 中共力推第三個「歷史決議」有深意（杭子牙） 08:412021/09/08 海納百川 脫逃8次史上最強越獄大王 徐開喜竟栽在「待轉區」意外被逮 08:152021/09/08 社會 金磚五國峰會將登場 印媒：料談阿富汗局勢 12:562021/09/08 國際 兩岸熱門新聞 美艦駛入南沙島礁鄰近海域 陸以海空兵力警告驅離 - 兩岸 大陸央視調查：誰是「飯圈」文化背後的操縱者 - 兩岸 大陸「淨網」掃黃抓盜版有成 破獲逼迫少女演活春宮網站 - 兩岸 連雲港男子吃涼皮上癮 民警搜出大量罌粟成分調料 - 兩岸 為何阿里女員工被侵害案不成罪僅處行政罰？法界曝8關鍵原因 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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