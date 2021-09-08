大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（8日）發布答記者問：「有台灣智庫稱，台灣地區應將加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)作為優先事項。」朱鳳蓮評論，此事必須以一個中國原則為前提。

朱鳳蓮表示，大陸政府相關部門已就此表明嚴正立場。中國台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。

朱鳳蓮表示，大陸堅決反對建交國與台灣地區商簽具有主權意涵和官方性質的協議。