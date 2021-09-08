曾擁有「杏海」商標的52歲王姓藥商前年因故轉讓商標後，卻把過期食、藥品換包裝，還持續用該商標販賣，原廠發現遭冒用商標報警處理，保二刑大在王男高雄鳳山倉庫搜出23069盒逾期品，警方擴大追查過期藥品流向，也依詐欺、藥事法等罪將王送辦。

據了解，藥商王男原本擁有「杏海」商標，2019年3月間已將公司轉讓給他人，「杏海」商標為克里薩斯生技股份有限公所，因公司2020年接獲許多消費者投訴買到的產品和公司略為不同，經公司仔細檢查發現為假冒產品，遂向警方舉報。

保二刑大循著「杏海」原通路追查，在南部地區多家藥局查獲仿冒商標貨品，經近半年蒐證，追查出王男利用還沒賣出去的庫存食品、藥品，涉嫌竄改包裝上的效期，多數藥品、食品其實已逾1年，其中治療香港腳的用藥「驅黴樂乳膏」還已過期5年。

警方查扣仿冒「杏海」商標的保健食品、藥品，「消痔丸」、「行血運氣散」、「舒樂胃寧散」、「通筋串骨藥布」、「萬應膏藥膠布」、「保舒爽」、「爽身粉」、「驅黴樂乳膏」、「立克痛膏」等10多種食、藥，連「一條根」按摩霜也有，共計23069盒及打印機、包膜機、電腦主機各1台。

此外，流入市面的食藥品，衛生單位已經要求藥局下架，王男坦承承竄改食、藥品日期，全案依涉嫌詐欺、商標、藥事法、食品安全衛生管理法、偽造、變造文書等罪送辦。