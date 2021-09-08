促轉會公布中正紀念堂轉型方案，預計以「反省威權歷史公園」為主軸，並移除堂體內前總統蔣介石銅像。對此，國民黨主席候選人朱立倫今天在國民黨中常會上痛批「荒謬至極」，直指促轉會是「清算鬥爭委員會」。

朱立倫說，民進黨正在搞「文化台獨」，這非常嚴重，說要把中正紀念堂改為「反省威權歷史公園」，簡直荒謬至極。他提到，上次民進黨執政時，把銅像都大切八塊，他擔任桃園當縣長時，把銅像都整理在桃園，成為兩蔣文化園區，成為觀光勝地。

他強調，「民進黨正在改寫我們的歷史」，民進黨用文化台獨，讓人民忘記誰才是真正捍衛中華民國，誰才真正愛台灣。被稱作護國神山的台積電、新竹科學園區，是先總統蔣經國任內創辦，而如今民進黨的護國神山，卻是「全民打高端」。

朱立倫也提到面對年輕世代的部分，他指出，長期以來因為教育跟社會關係，讓年輕人跟國民黨認知想法不一樣，年輕人是「天然台」，所以國民黨更要堅定立場，要表明國民黨是最愛台灣，最保衛台灣的，任何要傷害台灣的，國民黨一定跟大家站在一起，要讓年輕人知道，國民黨最愛台灣，只是在策略上，不希望跟民進黨一樣靠著反中抗中來獲取政治利益。

朱立倫也提到防疫政策，他痛批民進黨的無能跟惡質，充分展現在防疫過程，350億買疫苗的特別預算，他主張一定要進口3000萬劑BNT疫苗，立法院黨團要提案，疫苗採購預算要用來買3000萬劑BNT疫苗，要從議事抗爭到上街抗爭，必要時提公投，把民進黨的鴨霸防疫政策凸顯出來。