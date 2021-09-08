疫情目前似有再度爆發的跡象，但現在臨近中秋，大家少不免還是會想跟親友聚在一起烤肉迎月，正好蝦皮購物的「9.9超級購物節」明（9日）來到優惠高潮，更特別祭出了居家烤肉必備家電推薦榜，搭配商城85折神券最高現折2000元，再攜手燒烤名店屋馬、胡同推獨家燒肉組，另祭1元食材瘋搶，讓民眾能安心在家烤肉渡中秋。

蝦皮購物「9.9超級購物節」此次推出的商城85折神券，正好可以讓大家搭配使用入手居家烤肉神器，像超人氣的BRUNO多功能電烤盤，85折後2746元即能入手，還有兼具氣炸、烘烤、乾果功能的晶工氣炸烤箱，也可以配券現省超過3000元，超值破盤價3383元即可無煙烤肉最方便；明日（9日）中午12點還有加碼搶活動大使黃子佼的「香蕉幸運種子」，有機會獲得一大箱香蕉來補充烤肉以外的營養。

蝦皮購物獨家販售「屋馬」蝦皮中秋組合，優惠價1799元。（蝦皮購物提供）

而有了工具以後，當然少不了食材，蝦皮購物就推出了4大套餐，包括排隊名店的屋馬、胡同推出獨家燒肉組以外，還有如小資懶人燒烤福箱，千元有找即可大啖海陸空食材，另外後天（10日）到17日期間再天天推頂級燒烤食材下殺銅板價，不管是鮮嫩多汁的紐西蘭P.S.熟成紐約客牛排、巴拉圭溼式熟成嫩肩牛排，或是挪威薄鹽鯖魚、日本青森半殼扇貝等通通限時下殺1元，配上中秋必備的月餅禮盒全面下殺5折起，在蝦皮購物一次購足迎中秋節的必備品最划算又方便。