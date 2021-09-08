南韓一名24歲男老師在接種第1劑輝瑞/BNT疫苗後，陸續出現肝臟腫大、血栓釀小腸腐爛的狀況，雖然經過治療，仍在接種疫苗一個月後大量失血身亡。

南韓一名24歲男老師在接種完第1劑輝瑞/BNT疫苗後，出現肝臟腫大、小腸腐爛等症狀，醫生指他是打疫苗造成的罕見血栓，由於男子延誤就醫，雖然後續經過治療，他仍在打完疫苗後1個月身亡。

綜合南韓《朝鮮日報》、《Money Today》（머니투데이）報導，一名24歲男性小學老師在接種第1劑BNT疫苗後身亡，男老師的家屬懷疑和疫苗副作用有關，8月30日在青瓦台問政平台「國民請願」上發文，希望政府及大眾重視。

報導及家屬指出，男老師身體健康，除了原發性雷諾氏現象、木村氏症等潛在疾病，身體沒有太大問題，他在7月28日接種第1劑BNT疫苗，一周後的8月4日出現輕微消化不良，於是開始服用消炎藥，不過8月10日一早起來就嘔吐，伴隨劇烈腹痛。

男子隨後前往地區醫院就診，醫生告訴他肝臟已經腫大，指出是疫苗的副作用，建議他去大醫院治療。不料大醫院卻告訴他和疫苗無關，是原有潛在疾病引發的疼痛，為男老師開藥後就打發他回家。

8月12日男子疼痛感仍未減緩，他再度前往地區醫院看診，醫生看到他相當驚訝，再次強調他的症狀是疫苗副作用「血栓併血小板低下症候群」（TTS），在進行初步治療後將男子轉送大型醫院。

由於在兩家醫院之間來回奔波、耽誤治療時機，大醫院為男老師進行檢查時發現血塊堵塞血管，導致他的小腸已經腐爛一半，甚至還有急性肝炎、肝功能衰竭、肝指數飆高等狀況，醫院隨即為他切除半截小腸。

手術過後男老師病情一度好轉，轉入普通病房，不料沒隔幾天又突然大量出血陷入昏迷，醫院隨即讓他轉進加護病房、進行手術，不過男老師最終仍不幸在9月3日晚間病逝。

針對男老師的狀況，韓國疾病預防控制中心表示會進行流行病學調查，並未證實是否和疫苗相關，不過家屬在請願文中呼籲大眾及南韓政府重視事態嚴重性，並且徹底應對疫苗造成的副作用問題。

家屬的請願文目前已經獲得超過2.9萬人連署。