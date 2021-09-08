官田區公所區長陳仁偉（左）、崑山科大企管系主任楊泰和手中所拿就是菱炭御守放大版。（劉秀芬攝）

遊客只要到惠安宮添香油錢，即可到惠安宮旁邊的菱炭森活館領取菱炭御守、炭吉扇。（劉秀芬攝）

到台南官田阿扁故鄉惠安宮拜拜，送菱炭御守、炭吉扇。在台南市官田區公所、崑山科大商管學院USR計畫輔導下，官田烏金社區合作社及那顆炭國際有限公司今天與惠安宮合作發表菱炭御守、炭吉扇、菱炭香文創商品，遊客只要到惠安宮添香油錢，即可獲贈菱炭御守、炭吉扇，讓媽祖幫忙保平安、賺大錢。

本次發表的菱炭御守，正面為惠安宮主祀神祇，Q版可愛胖媽祖圖案，背面印有「菱炭大吉、菱炭良緣、菱炭健康、菱炭功名」等四大祈福主題，內裡依主題分別填裝四種不同風味的精油炭粒，包括檸檬、甜橙、香茅、檜木，搭配「炭吉扇」一同使用，祈福、清涼又飄香。

台南市長黃偉哲今天也到惠安宮參香祈福，使用的就是新研發的「菱炭香」，「菱炭香」是將菱殼炭加入沉香特製而成，拜拜用菱炭香可有效降低粒狀污染物；黃偉哲也特別幫菱炭御守過香爐。

黃偉哲說，菱炭文創商品兼具環保、文化及宗教的意義，要讓文化傳承下去，就是要透過文化創意讓年輕人接受傳統宗教禮俗，尤其菱角是官田的特產，感謝惠安宮等各界攜手開發具有生態保育意義的菱炭文創商品，市府未來還會陸續開發更多對環境友善的文創好物，推廣給全國朋友。

官田區公所表示，官田是菱角之鄉，烏金團隊將廢棄的菱角殼利用高溫低氧的上方點火法，經過攝氏1000度高溫淬煉，製成生物炭，也就是菱殼炭，菱殼炭具有多孔隙的特性，具有清淨空氣、淨化水質、改善土壤等效果。

本次發表的菱炭御守、炭吉扇只送不賣，遊客只要添香油錢，即可到惠安宮旁邊的菱炭森活館領取，菱炭森活館內還有各式菱炭製成商品，包括此次發表的菱炭香，遊客可到此小歇採購，品嘗特製的菱角飲料。