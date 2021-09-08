知名YouTuber「一隻阿圓」，擁有甜美臉蛋及魔鬼身材，常在YouTube頻道分享化妝及性感衣服穿搭，讓她累積不少人氣，不過昨天（7日）卻在Instagram限時動態無奈表示：「臉書上真的超多詐騙，就是專門在騙爸爸媽媽」，立刻掀起網友議論。

YouTuber一隻阿圓在限時動態直接表明：「臉書上真的超多詐騙，就是專門在騙爸爸媽媽」，她透露媽媽日前在臉書下單買了一件居家上衣，沒想到收到商品之後，才發現不僅跟網站上圖片不一樣，就連顏色也完全不同，因此連忙私訊小編想告知此事，卻遲遲未收到對方回覆，直到試了一個方法才知道已經遭到對方封鎖。

一隻阿圓透露媽媽成為臉書詐騙的受害者。（圖／ nanaciaociao IG）

原來是媽媽嚥不下這口氣，便改用爸爸的手機看該賣家的臉書粉絲團動態，發現小編對於每個詢問的留言都很迅速兼熱情回覆，這才確定自己成為此詐騙事件的受害者，此事讓一隻阿圓非常苦惱，愛莫能助的她只能上網發問：「到底該怎麼教老人家辨別臉書賣家的真偽？」立刻掀起網友一陣熱議。

阿圓時常在IG分享日常生活，只見她日前挑戰新造型，不僅把髮色染成霧面褐色，更將長到肩上的頭髮一口氣剪到耳下，只見她不僅對著鏡頭露出甜美微笑，襯衫幾乎是全解狀態，更露出一截內衣和雪白肌膚，立刻搶盡所有人目光，性感模樣讓粉絲們看的血脈賁張，短短時間內就獲得上萬人按讚。