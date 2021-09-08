台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，與東山路下匝道交會處，因台74線交通尖峰時段車流量大、易塞車，經常有大貨車行經此路段時，按鳴喇叭，嚴重影響學童上課品質，經地方爭取，交通部公路總局同意增設隔音牆，將於9月13日前完成，改善噪音問題。

廍子國小校長張榮林表示，增設隔音牆後，將減少許多噪音，尤其配合中央的政策，每一班有冷氣，孩子在教室裡面上課時，非常的安靜，不像以往大客車或貨車經過的時候，只要一按喇叭，教室裡面受到的干擾很大，幾乎沒辦法上課。

民進黨立委莊競程、市議員曾朝榮指出，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，每逢交通尖峰時段車流量大，易塞車，經常有大貨車按鳴喇叭，影響學生學習品質，爭取增設隔音牆，完工後改善噪音問題。

交通部公路總局第二區養護工程處員林工務段段長廖瑞仕表示，台74線快速道路廍子國小由景賢路到軍福9路（含部份太原上匝道），增設2m高隔音牆，計340m長，自7月12日施工，目前持續辦理中，預定9月13日前如期完成。

曾朝榮服務處主任曾咨耀說，增設隔音牆，將降低噪音影響，有效維護學習環境與教學品質。另台74線周邊道路設置「鄰近學區禁鳴喇叭」告示牌面，提醒用路人，未來行經此路段勿鳴喇叭，若違反按鳴喇叭規定，將處以300元以上600元以下罰鍰。