參與長者秀出自己彩繪的拖鞋。（金山區公所提供）

新北市金山區公所第2屆DIY彩繪拖鞋「金彩萬千~金山萬里Y拖彩繪一夏」活動，今（8）日特別聯合萬里區公所共同舉辦，分為4梯次，共有125位65歲以上的長者及8位新住民朋友報名參加，現場氣氛熱絡，大家玩得不亦樂乎。

金山區長廖武輝表示，自己相當喜歡用母子鱷魚的Y字拖來慢跑，去年第1屆DIY彩繪拖鞋活動深獲長輩們的好評，今年很開心能有機會和龍峰開發有限公司再次合作，讓長輩們活動手指關節及眼力，同時感謝金山慈音寺贊助，讓活動順利進行。在現今高齡社會下，老年人口比例逐漸提升，更需要公私協力合作，共同致力於預防及延緩失能照護服務。

參加的陳先生說，從去年疫情開始，大家待在家裡都快悶壞了，而最近疫情趨於穩定，且區公所正好有彩繪拖鞋的活動，馬上替自己跟太太報名參加，在活動過程中不但能讓長輩放鬆身心，結束後還可以免費將自己DIY彩繪的拖鞋作品穿回家，是個很棒的活動，希望區公所每年都能舉辦。

金山區公所表示，金山區65歲以上老年人口截至8月總計 3700人，占全區人口18％以上，希望藉由拖鞋彩繪課程，讓長者們創作屬於自己的獨特作品，除了可以增添樂趣外，更能讓長者們彼此交流互動、凝聚情誼。

此外，為配合政府防疫政策，活動採提前報名制，現場採梅花座人數控管，入場前須以酒精消毒雙手、測量體溫，現場人員均全程配戴口罩。