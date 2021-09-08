網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前在網路上掀起一片熱議，除了在日月光上班一週就宣布離職，離職後他經介紹而進入某電子廠工作，原先老闆還承諾不會隨意資遣，豈料上班才1天就被開除。近日竟傳出好消息，鄧佳華透露連千毅找上他「待遇優」，即將於今天(8)日週三與他面試，且薪水部分則比照新進員工，約2.8萬到3萬左右！

對此網友卻在留言表示，吃屎哥與鄧佳華很難分辨。但兩位確實有些雷同之處，皆屬於素人起家非典型網紅；其中兩位最讓人津津樂道的是，皆曾與館長提出挑戰，尤其是吃屎哥單挑館長下場，也曾是網友議論紛紛經典直播之一，更讓吃屎哥(游兆霖)於直播後臉書寫下「大便一直拉不出來，我沒開玩笑」，使吃屎哥知名度大開。而對比這次讓人混淆的鄧佳華，相對討論熱度則跟性騷擾相關，包含之期的陳星諠 (星諠)揉胸事件、前去已故藝人黃鴻升前女友峮峮留言「我會守護妳」，都讓大家印象深刻。

吃屎哥曾去挑戰連千毅（翻攝自連千毅臉書）

而近期讓網友誤認鄧佳華為曾與連千毅有過交手的吃屎哥，原因除了可能當年吃屎哥抱著水桶吐，一直深植人心至今，讓網友一度誤會以為連千毅居然會回過頭來收留吃屎哥。而此次鄧佳華與連千毅若面試順利，除了連千毅所說，打算安排對方1、2次上直播打招呼外，是否可如連千毅所期盼，改掉輕浮和吊兒啷噹態度及認真上班，則是大家共同期待好結果，更讓連千毅得到素人網紅總教頭美名，使兩位鄧佳華與吃屎哥朝正確的路前進。