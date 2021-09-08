高雄林園區台氯化工廠去年4月22日傍晚傳出工安意外事件，廠方進行儲槽區二氯乙烷幫浦整修拆除作業時，管線內殘存的氣體外洩，造成現場10名工人身體不適緊急送醫，其中李姓工人因為吸入過多有毒氣體送醫不治，高雄地檢署偵查時，台氯公司已與李男家屬達成和解，因此給予公司、廠長、課長緩起訴處分，但分別須向公庫繳納5至50萬元。

檢方指出，去年4月22日下午4時50分，李男等人執行二氯乙烷管線法蘭螺絲拆卸作業，因法蘭間墊片突然破裂，李男躲避不及，吸入過量的二氯乙烷，引發化學性灼傷、中毒，經過送醫急救，仍因為化學性灼傷，導致多重器官衰竭死亡。

高市府勞工局勞動檢查處調查後，認為葉姓廠長、蔡姓課長明知二氯乙烷為有毒化學物質，卻疏於注意，並未事先告知李男等人應將施工閥門、旋塞雙重關閉或未設置盲版，更沒有讓工人確實穿著適當防護衣、呼吸防護具等，才導致意外發生，因此認定台氯、葉男、蔡男有所過失。

檢方偵查時，考量台氯、葉男、蔡男等人均無前科，並於事後與李男家屬達成和解，將賠償事故損害，且犯後態度良好未推卸責任，家屬也同意給予公司等人緩起訴處分，因此台氯須向國庫支付50萬元、葉男10萬元、蔡男5萬元，涉案3方均獲檢方緩起訴處分。