擔憂Delta變種病毒擴散蔓延，美股隔夜普遍走弱，台股跟著傷風感冒，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙開低，電子、金融、傳產股全盤皆墨，資金轉進防疫、宅經濟概念股駐足，盤中傳出本土疫情加劇，引發市場恐慌性殺盤，指數如溜滑梯式下滑，一度重挫逾250點下探17167.08點，連續丟失季線與17400、17300、17200關，台積電(2330)最後一盤獲買盤拉抬，指數跌幅略見收斂，終場加權指數下跌158.38點為17270.49點，成交值縮為3210.87億元。今日外資(不含外資自營商)賣超10.8731億元，投信賣超4.76億元，自營商賣超70.4058億元，三大法人賣超86.03億元。

蘋果傳出秋季發表會將於15日凌晨線上開辦，惟蘋概三劍客受到Delta變種病毒進入社區衝擊，台積電(2330)翻落5日線，大立光(3008)2600元不保，鴻海(2317)失守月線大關；其餘電子權值股賣壓亦沉重，群創(3481)、聯電(2303)、世界(5347)、日月光投控(3711)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、欣興(3037)、南電(8046)等齊步腿軟。傳產金融權值股亦成空頭箭靶，國泰金(2882)、台新金(2887)、國票金(2889)、中鋼(2002)、長榮(2603)等盤下震盪。IC設計龍頭矽力-KY(6415)、聯發科(2454)相對有撐，新唐(4919)、智原(3035)、旺矽(6223)、力旺(3529)等近期成投信結帳標的傷勢慘重。

本土疫情持續拉警報，已從幼兒園擴散至社區，防疫概念股攻勢再起，包括口罩、清潔用品、疫苗股，以及因防疫帶動宅經濟商機的宅配、遠距視訊、電商、遊戲股，均奮力上攻表態，毛寶(1732)、宅配通(2642)、嘉里大榮(2608)、美德醫療-DR(9103)、康那香(9919)、恆大(1325)、圓剛(2417)、圓展(3669)等掀漲停潮；檢測廠挾8月營收表現出色「疫」軍突起，圓點奈米(6797)、瑞基(4171)獲多頭力挺齊聲走揚，營收尚未出爐的寶齡富錦(1760)及亞諾法(4133)同獲買盤搶進剽悍大漲。

日前台股伴隨電子股重返市場主流，指數呈現V型反彈，一路攻堅17500點之上，惟近日因本土疫情拉警報，Delta病毒進入社區消息衝擊，且盤中傳出確診病例暴增，引發台股恐慌性殺盤，儘管證交所出面闢謠，但投資人信心仍薄弱，指數如失速列車一路下墜暴跌逾250點，尾盤台積電一口氣拉高5元，使大盤跌幅收斂，終場下挫158點，季線仍告失，呈現日K連三黑，外資順勢提款今日翻空賣超10.87億元，終結連4買。

分析師表示，Delta變種疫情入侵與國際股市等不確定因素，衝擊台股短線震盪加劇，晶圓雙雄台積電、聯電等電子權值股何時止跌回穩並挑戰前波高點，成為短線觀察指標。疫情最終仍會和行情脫勾，後續觀察資金輪動，留意有產能、訂單能見度高個股，以及蘋果供應鏈選股方向，看好車用、半導體、伺服器，以及受惠晶圓代工成長的產業，防疫族群留意短線題材面消退後終將回歸基本面。