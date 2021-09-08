來自韓國方面最新消息，當地央行在8月底時，搶先在亞洲區各主要經濟體中升息1碼後，預計在11月還會再升息，以避免金融市場失衡。

Woori金融研究協會認為，韓國央行可能會在11月25日政策會議上，將利率從目前0.75%，再上調1碼至1%。因為韓國央行想在景氣復甦、通膨增加以及房價漲不停下，這3者之間取得一個平衡點。

不過，若新冠疫情節節升溫對經濟影響性愈來愈大時，韓國央行可能會把這次計畫升息一事，先延到2022年首季再研議。所以，在10月12日舉行會議時，咀嚼過8月升息，家庭貸款以及美國聯準會政策影響性的韓國央行，應該還是會維持甫調升1碼至0.75%的利率不變。

韓國央行於8月26日首次升息，結束當地在過去15個月一直處於史上利率最低時期。

Woori金融研究協會預測，即使在新病毒變種株肆虐下，美國聯準會可能還是提前縮減買債規模，因此海內外公債殖利率在9月與10月時，可望小幅上升。同時，主要貨幣兌美元匯價，可能會慢慢強勢起來，且主要股市也應會緩漲。

在韓國央行有可能再次升息的預期心理下，韓元兌美元近期弱勢局面，可能會有不同發展。韓元與美元間匯價，預估將從8月的1,160韓元，先升至9月底的1,155韓元，然後在10月底，可望再升至1,150韓元。