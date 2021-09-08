玉井區竹圍社區導覽噍吧哖事件余清芳行經路線。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

佳里區安西社區漁民養殖鯽魚。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

農村再生計畫審查委員現勘安西社區養殖漁業。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市通過農村再生計畫再增2處，目前累計97個社區通過計畫，為六都之冠。市府農業局表示，因疫情關係，最近持續協助執行中的社區辦理變更核定項目，希望在防疫二級警戒下順利完成；這次通過的佳里區安西社區及玉井區竹圍社區，盼在通過農村再生計畫後，凝聚社區力量，使在地產業及文化得以傳承發展。

農業局長李建裕表示，安西社區位於佳里區西部，包含鄉村區及特定農業區，所出產的農作物以稻作、胡蘿蔔、牛蒡、蘆筍為主，因社區東邊南北向以五分車舊鐵道為界，中部東西向為南32線區道，社區期望以「單車漫遊綠生活，可食地景享慢活」為發展，規畫平埔聚落休閒區、農業地景體驗區及生態聚落生活區。

李建裕說，位於玉井區東北方的竹圍社區，面積約375公頃，境內有台3線省道貫穿，對外可連結曾文水庫、梅嶺、龜丹溫泉等景點，非都市區域以務農為主，並出產芒果、芭樂、火龍果及木瓜為大宗，社區保留曾受噍吧哖戰火摧殘的江家古厝，期望結合社區產業、江家古厝巡禮及虎頭山古戰道，發展深度之旅。

農業局農地管理工程科長楊錦樹說，社區要通過農村再生計畫社區，需先上四階段課程，課程結束後再上進階班，提出農村計畫草案給市府審核，接下來市府會排審查會，邀集委員們檢視計畫是否須修正，通過後就能開始執行。今年計畫中屬軟體性質部分，幾乎受疫情影響，故持續協助社區辦理項目變更或展延執行時間。