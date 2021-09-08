國民黨中常會今天邀請國民黨主席候選人說明政見並接受常會提問。國民黨主席候選人卓伯源談到九二共識被抹紅，卓指出，「九二共識就是一國兩制」是中共總書記習近平的說法，而民進黨為了抹紅國民黨，在選舉中刻意拿來恐嚇選民、抹黑國民黨。

卓伯源主張「深化九二共識」，回歸原汁原味「一個中國、各自表述」的九二共識，讓台灣能維持民主自由、和平安定、經濟繁榮。他呼籲中國大陸必須正視中華民國政府存在的事實。

卓也注意到，最近大陸國台辦談九二共識時並沒有提一國兩制，這是對兩岸關係釋放的善意，希望兩岸能夠回到初始的共識，留下各自表述的空間。

卓伯源說，民進黨利用「天然台、天然獨」作為選舉話術，並對國民黨及九二共識一再進行抹黑抹紅，在大選中欺騙選票。國民黨存在的價值就是追求讓人民安居樂業，「如果我們堅持九二共識的路線，可以為台澎金馬帶來民生與和平，何須懼怕抹紅？」