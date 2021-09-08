新北板橋區某幼兒園群聚案持續擴大，今又新增6例相關案例，而中央流行指揮中心也已確定是Delta病毒。新北市長侯友宜表示，Delta病毒進入新北社區，市府採取更嚴格標準防疫，除了對餐飲業、美食街等餐飲場所禁止內用外，運動中心、旅宿業者附屬設施都不開放，從9日至15日起禁止一周。

侯友宜表示，Delta病毒進入新北社區，新北人口稠密，面對新北Delta病毒來勢洶洶，不僅要採取更嚴格標準防疫，也希望做自我防護，公有地方等容易傳播地方將採取更嚴格規定，希望保持低度活動，因此9日至15日轄內餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲場所禁止內用、一律外帶。

侯友宜說，因為停止內用對經濟衝擊較大，因此先限制一周，將疫情控制下來是關鍵，之後會做滾動檢討，另外公有場館也是維持一周不開放為標準，運動中心室內、室外都不開放，另外溫泉、旅宿業附屬設施站也不開放。新北藝文場館在這一周也只提供線上預約，定點取書，戶外空間部分與風景區一致，降載50％。

另外，侯友宜也說，為了防範Delta病毒，將強化校園防疫作為；居隔學生PCR結果未確認前，就讀的班級、安親班、補習班都要預防性停課，確保學生安全，另外補習班、幼兒園等防疫專案會密集稽查，也會加速國高中生BNT疫苗的施打。

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