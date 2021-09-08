近來國高中學校陸續發出BNT疫苗接種同意書，但其中有1項自我評估內容「目前是否懷孕」引發爭議，有議員質疑有隱私外洩疑慮。對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，評估表可分為上下兩部分，上半部先勾選同意與否，下半部則由醫師填寫。

指揮官陳時中表示，懷孕也是其中一個打疫苗需要注意的考慮因素，同意書裡面是盡量把可能的狀況列出來，還是希望大家能夠盡量回答；如果不回答，可能私底下要去諮詢醫師，我們也不反對。

莊人祥說明，疫苗接種意願書的下半部「接種前自我評估」是由醫師和接種者當場評估時進行，當然學生也可以先填，再由醫師做詢問。

陳時中提醒，打疫苗狀況本來就很多 希望大家知情同意 根據自己的身體狀況做選擇。如果對於接種疫苗不放心，可以先諮詢醫師，也可以現場詢問醫護人員；不是說簽了同意書就不管三七二十一非打不可，即便已經勾選同意，還是可以反悔。針對臨時暫停接種的學生，會另外安排接種，可能過幾天到醫療機構裡面去打。