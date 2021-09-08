屏縣府布建智慧防汛網絡，可望針對極端氣候即時反應。（林和生攝）

因應氣候變遷對環境帶來的衝擊，屏東縣政府爭取前瞻經費，耗時3年時間，針對智慧水管理議題進行相關技術研發與應用研究，同時布建智慧防汛網絡，盼能即時掌握水情資訊，有效提升縣府於災中應變快速反應能力。

屏縣府水利處長江國豐表示，近幾年極端氣候常造成短時間、強降雨，瞬間造成低窪地區淹水情事，過去僅靠人力就近觀察，往往需要數天或數小時以上反應時間，對於即時防災根本緩不濟急，才決定透過科技、著手布建防汛網絡。

2018年起縣府委託陽明交通大學團隊，完成預警系統建置，範圍涵蓋縣內水系共10條、預警區域共15個鄉鎮，針對轄區重要水系，持續建置全時預警系統，每小時自動提供未來1至3小時河道水位的早期預警資訊，協助創造寶貴「黃金疏散避難時間」。

另外也使用AI機器人主動推播技術，建立災害警戒包括降雨、水位、淹水、土石流、地震等LINE全時自動監控與推播系統，彌補過去人工無法24小時不間斷監控、警戒限制，排除被遺漏或延後發現的防災困境。

江國豐透過手機說明智慧系統時表示，目前已在縣內易淹水區域設置34處內水感測器，除可即時瞭解積淹水情形，並透過智慧化研判系統，當發生淹水時，可將影響條件藉由數據分析，轉換為淹水範圍、影響戶數、人口及產業，提供團隊在災害應變中心即時反應與決策。

以今年8月豪雨為例，透過預報系統掌握來義鄉可能降下大雨及下游林邊溪水位，研判數小時內鄰近鄉鎮將造成淹水，縣府便透過抽水機布設調度與水門操作等，因應大規模淹水情境，將災害影響降至最低。