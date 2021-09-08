但有文蛤農表示，因為文蛤已經都被處裡掉了，希望能有其他方式佐證損失，讓他們可以領到補助。（本報資料照片）

上月初接連大雨重創彰化沿海養殖文蛤農，但卻因整體損失率未達補助門檻20％，導致彰化文蛤農領不到補助，彰化縣政府向農委會以專案爭取，終於將芳苑、福興鄉納入災損現金救助項目，文蛤農洪清山表示，感謝縣長爭取，但盼能從寬認定補助，因為文蛤已經都被處裡掉了，希望能有其他方式佐證損失，讓他們可以領到補助。

彰化縣政府農業處表示，縣府爭取福興、芳苑為文蛤養殖現金救助地區，只要個別養殖戶文蛤受害達20％以上，就可提出申請救助，即日起至9月17日前，呼籲受災的漁民朋友，持身分證、印章、農漁會存款簿、陸上養殖漁業登記證影本及110年度放養量申報資料，向養殖所在地鄉鎮市公所申請。

洪清山表示，感謝縣長聽到農民的聲音，協助向農委會爭取補助，但因為上月宣布彰化沒有列入補助以後，當地的農漁民就將所有死亡的文蛤殼載運棄置，這樣一來要怎麼認定災損並計算損失率，因此希望公所、縣府可以從寬認定，用不同方式來判別損失。

洪清山說，文蛤農交貨給盤商，都會有出貨單，上面記載重量、交易量等資訊，這個交易清單絕對騙不了人，可以出示去年同期的交貨量，與今年的相比就可以大概算出損失的情況，加上棄置的文蛤殼也能佐證，希望能從寬認定，不要又讓補助看得到吃不到。

芳苑公所農業課表示，公所僅能依相關規定現場勘查，但農民的疑慮會一併反映給縣府；縣府則回應，目前最大問題仍是災損認定，無法透過向農民說的交貨單或其他形式的災損認定，但也會將農民的相關疑慮，呈報給相關單位了解，盡量替農民爭取。