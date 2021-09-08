嘉邑行善團理事長徐文志與苑裡鄉親討論新林森橋重建細節。（謝明俊攝）

苑裡鎮長劉秋東多次南下嘉義與嘉邑行善團理事長徐文志討論林森橋重建細節。（謝明俊攝）

嘉邑行善團理事長徐文志8日上午率領幹部10餘人抵達苑裡鎮公所，準備次日開工事宜。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌8日親自感謝嘉邑行善團善舉。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌代表縣府簽署林森橋重建受贈證書。（謝明俊攝）

連接苗栗縣苑裡鎮水坡里、苑坑里的重要橋梁林森橋，完工啟用至今已近50年，經過地方人士向嘉邑行善團求助重建，獲得行善團同意，8日，行善團由理事長徐文志率領抵達苑裡鎮，準備隔天動工，苗栗縣長徐耀昌及苑裡地方人士到場感謝行善團善舉。

嘉邑行善團自1965年開始在全國各地修橋鋪路濟貧助棺，至目前為止，苑裡鎮林森橋是嘉邑行善團在全國修建的第623座橋梁，而嘉邑行善團前後在苗栗縣內已修建過3座橋梁，包括公館、頭份及後龍等3座，苑裡鎮林森橋是苗栗縣內第4座。

林森橋位處連接苗40之1線道與苗42線道間農路，橫越苑裡溪中溝支線排水，1972年興建完工通車至今，雖然尚未被列為危橋，但因年代久遠擔心橋體老舊問題，附近民眾在橋頭旁貼上「危險」告示，足見地方擔憂之情。

林森橋是苑裡鎮苑坑里、水坡里、苑東里等數里居民往來的重要幹道，橋長15公尺，橋寬僅5公尺，由於過於狹窄，往往造成車輛往來不易會車，常有居民反映不便。

當地人士多年前即提議改建新橋，積極請求嘉邑行善團協調；去年底，嘉邑行善團理事長徐文志親自率員前來苑裡實地考評後同意協助修建新橋，工程預算約1千2百萬元，由嘉邑行善團全額承接施工。苑裡鎮公所則自籌約155萬7200元整，作為橋梁改建的委託地質鑽探、規劃設計及監造技術服務作業。

縣府工務處表示，這項工程將依據「易淹水地區水患治理計畫」中河道治理計畫寬度進行施工，所改建的林森橋總長約18至26.6公尺，寬度為9公尺，以單跨不落墩之方式建造，將於110年9月中旬辦理開工，預計於111年6月底前完工。

苗栗縣長徐耀昌表示，為了配合林森橋改建工程，苗栗縣政府和苑裡鎮公所共同籌資4百萬元用於改善林森橋兩端既有道路全長180公尺，寬度由5公尺拓寬至8公尺，並予截彎取直，讓道路更為寬敞及平順，屆時將與橋梁一同完成改善，讓附近居民及往來車輛，擁有更安全、優質的通行空間。