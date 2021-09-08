台中市警察局推防空疏散避難5步驟。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

今年「萬安44號」演習，將於15日13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、防空警報及告警訊息發放等演練，依中央流行疫情指揮中心「避免群聚」防疫指導，演習期間不實施人、車管制與人員疏散避難，台中市警察局設計6國語言宣傳單，讓國內、外籍人士清楚演習方式。

台中市警察局指出，演習時，各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛，各機關、學校及全體民眾正常作息，公、民營工廠、公司照常營運，無需關閉門窗及實施人員與燈光管制。

比照去年「萬安43號演習」，以「1日全區、人車不管制」演習方式，另提升偏遠地區警報涵蓋率，在演習同時運用空中威脅告警系統，協助通知防空警報及演習相關資訊；台中市警察局於警政服務APP中推出防空疏散避難專區，「1手5步驟」讓民眾可透過手機定位，查詢所在位置最近的避難地點。

第1步驟：準備「避難包」，如重要證件、貴重物品、飲用水、乾糧、醫藥用品、禦寒、遮陽衣物、手機、收音機、照明等設備。

第2步驟：聽聞「防空警報」，第一時間找到能夠扺檔飛散破片與放射線的遮蔽物，若週遭有混凝土材質之堅固建物，應立即前往避難，並儘量壓低身體。

第3步驟：避開「危險地區」，都會區高樓地帶、玻璃外牆的大樓林立區域，大樓高樓層可能直接接觸爆炸波，非常危險，應立即往低樓層避難，且不可搭乘電梯，若住家為透天厝，房屋可能會倒塌，應往2樓以上、浴室等相對安全處所避難。

第4步驟：正確「避難姿勢」，背向窗戶，採跪姿，身體微拱，胸口遠離地面，以雙手遮住眼睛(可使用毛巾覆蓋)、耳朵，嘴巴微張。

第5步驟：前往就近避難處所避難。

為方便查詢「防空避難」資訊，警察局及各分局官方網站的宣導專區已成立「防空疏散避難」項目，民眾可上網查詢防空疏散避難須知及公開揭示建檔台中市地區防空疏散避難設施位置（顯示地址、可容納人數）及地圖等相關資訊。

此外，為利國人透過手機，即時獲知周邊防空避難設施位置，內政部警政署已在「警政服務APP」防空疏散避難專區建立全國防空疏散避難位置的google My Maps鏈結查詢系統；

另服務台中市民眾，市警局在「台中警政APP」及官方LINE帳號(ID：@tcpb)均設有防空疏散避難專區，透過手機GPS定位可即時顯示自身周邊疏散避難處所，並引導前往就近避難，可下載APP或加入Line好友查詢使用。

台中市警察局呼籲，隨時提高防空警覺，落實「平時支援災害防救、戰時支援軍事作戰任務」，儲備國家總體戰力。換言之，即平時做好全民防空整備，戰時全民生命及財產才能真正確保安全無虞。