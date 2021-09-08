吳宗憲（右）和女兒Sandy（吳姍儒）主持《小明星大跟班》。（中天綜合台提供）

藝人小鐘覺得為了工作機會一定要會「唬爛」。（中天綜合台提供）

小優打給阿達（昌璟翔）「唬爛」要跟他「借精懷孕」。（中天綜合台提供）

楊昇達在節目中挑戰「跟演藝圈大哥借100萬」。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（9日）晚10點播出「你可以再唬爛一點！他們說的話沒一句能相信！」為考驗來賓的「唬爛」能力，製作單位也當場出考題，像是藝人琳妲就得在指定時間內，打電話給閨蜜巫苡萱並讓她相信「她懷了已婚男藝人的孩子」，吳宗憲則幫忙出主意：「趙正平他剛離婚，妳把時事帶進來，說他還因為我離婚了。」這讓在場來賓都笑說：「這連趙正平本人都不信吧？」

琳妲鼓起勇氣向巫苡萱開口：「我喜歡上不該喜歡的人被記者拍到，重點是我已經1個月月經沒來了。」這番話把巫苡萱唬得一愣一愣的，琳妲又再補上：「上次錄影我們不是遇到趙哥說他離婚，其實我早就知道了，因為我們一直都在一起。」琳妲的語氣讓巫苡萱不但沒起疑，還替她抱不平：「那他當初還說會把他老婆追回來，妳這樣不會聽得很心痛嗎？」

小優的「唬爛」任務則是要跟男藝人「借精懷孕」，小優立馬打給阿達（昌璟翔），要借精的理由竟是希望小孩能遺傳到他的音樂細胞，結果卻遭阿達拒絕：「那孩子會有多醜啊？他只要稍微繼承到我們一點缺點，這輩子就毀了耶！」

楊昇達挑戰的考驗是「跟演藝圈大哥借100萬」，他毫不思索就打給屈中恆，並謊稱車禍撞到名車，對方要他賠百萬維修費，但這個請求卻讓屈中恆好尷尬：「你真是會挑時候，挑了1個節目都沒有的人，那你怎麼不去問康哥（庹宗康）？他現在也1個節目都沒有。」

小鐘覺得為了工作機會一定要會「唬爛」，這讓吳宗憲好奇他有沒有不接的通告？他雖說沒有，卻坦言曾為獲主持機會，誇下海口後相當後悔：「那時主持一個新節目，製作人說我們會玩一些極限（遊戲）的，我雖然說ok，但其實我有懼高症。」結果小鐘被要求爬上8層樓高的電線桿做任務，嚇得他坦承有懼高症，讓製作人氣得飆罵，因為是小鐘說自己膽子大，才讓他當主持人。