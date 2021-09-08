勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心執行「鋼鐵人8.0」職場體驗計畫，今年受疫情影響，首度舉行線上成果展，40位參加職場體驗的青年與22家企業代表齊聚雲端，熱烈分享職場體驗期間心得，不僅企業代表肯定青年優異表現，參與的年輕人也認為體驗期間學到很多實用職場技能，對未來進入職場更有信心。

勞動部高屏澎東分署長程泰運線上致詞，表示今年因應疫情，鋼鐵人職場體驗計畫大幅度調整，原本實體培訓課程全數轉型線上課程，將青年分組，透過系統化培訓課程，提升青年進入職場的實力。職場體驗期間更首度採用線上與實體並行，青年透過實際的職場體驗了解職場樣貌，並於線上體驗預先適應遠距辦公模式，掌握數位工具操作技巧，雙管齊下累積實戰經驗。

原任職於零售業的小瑄因疫情離職，休息期間參加鋼鐵人職場體驗計畫，評估轉換跑道的可能性，在職涯諮詢師協助下，她重新分析自我特質，盤點既有能力，順利爭取到SKB文明鋼筆的職場體驗機會，小瑄說，體驗期間學到如何執行行銷專案，會將職場體驗學到的成果用來豐富自己的履歷，相信能吸引雇主目光，順利轉換跑道。

兄妹檔小榮與小暘今年一同報名鋼鐵人，分別進入卡訊電子及兔將創意影業公司職場體驗，哥哥小榮把自己學過的行銷知識應用在職場上，發現仍有許多不足之處需要學習，讓他更清楚要補強哪些業界需要的能力；妹妹小暘則在兔將創意影業公司有了職場經驗，直言將來真正進入職場就不會感到焦慮。

程泰運表示，今年鋼鐵人8.0職場體驗計畫以「無懼 職場等著瞧」為主軸，象徵青年必須不畏疫情，將危機化為轉機，在疫情時期釐清自我的優勢，並認識到產業與環境隨時都在變化，因此需善用科技來以變應變，並抱著持續學習的心態，才能在職場上無所畏懼，成為不可或缺的人才。

他說，除了職場體驗計畫，青年朋友可多運用勞動部所推動各項促進就業方案，包含針對正在尋職的應屆畢業青年可申請「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，最高可以領到3萬2000元的求職獎勵，紓解在尋職期間的經濟壓力；而在今年9月底前順利入職的青年，則可申請「110年青年就業獎勵計畫」，穩定就業3個月以上，就可獲得就業獎勵最高3萬元，詳情可查詢「台灣就業通」網站 (https://www.taiwanjobs.gov.tw)，或撥1955、0800-777888專線洽詢。