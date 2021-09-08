福特汽車宣布已成功招攬蘋果公司汽車專案負責人菲爾德（Doug Field）加入團隊，未來將領導福特的先進技術和嵌入式系統開發工作。

菲爾德最近擔任蘋果特殊專案部門副總裁，之前曾在特斯拉擔任工程部資深副總裁。更早之前，菲爾德也曾在福特工作。

福特表示，菲爾德的新職位將直接向執行長法利（Jim Farley）負責，除了引領軟體和數位連結策略，並將與產品平台和營運長Hau Thai-Tang合作。

福特表示，Hau Thai-Tang負責監督汽車和卡車的開發和設計，以及供應鏈和其他業務。

延攬菲爾德，以及為了配合他而創立的管理結構，凸顯出在汽車產業裡，軟體和數位連結的重要性日益升高。法利表示：「這對我們公司來說是一個重要的分水嶺」

目前尚不清楚菲爾德離開蘋果的決定，對蘋果的造車計畫將造成什麼影響。

去年即有消息指出蘋果預計在2024年推出具有先進電池技術的自家品牌電動車。不過，蘋果始終未曾透露任何具體計畫。

菲爾德表示，他不會談論他在蘋果的工作。

蘋果亦發布聲明感謝菲爾德為蘋果所做的貢獻，並祝福他在日後一切順利。