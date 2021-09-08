宏達電(2498)宣布旗艦級PC VR裝置HTC VIVE Pro 2專業版正式於台灣市場上市，即日起開放預購。此款PC VR裝置為市場上帶來全新VR視聽體驗，提供追求最高體驗品質的消費者絕佳選擇。

宏達電表示，VIVE Pro 2打造清晰、精準、無可比擬的VR沉浸體驗，透過精準空間追蹤技術和新世代圖像顯示，可全面釋放VR效能。

VIVE Pro 2具備超擬真5K解析度呈現更多影像細節，搭配120 Hz高更新率顯示螢幕，提供使用者前所未有的精緻細節及流暢感，加上其搭配120度廣角視野，可拓展VR觀看體驗，貼近人類雙眼可視範圍，讓視覺體驗更加舒適。音效表現上，VIVE Pro 2配有Hi-Res Audio音效認證及支援3D立體音效與擴大機的耳機，如同置身現場聆聽的高度沉浸。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示：「新一代VIVE Pro 2讓企業市場和大眾看到當前VR產品所能達到的旗艦水準，帶來令人驚豔的高階PC VR遊戲、創作和體驗享受。VIVE Pro系列自上市以來即備受好評，並已被廣泛應用在教育、醫療、藝術、設計、會展、多人連線、遊戲和娛樂等多領域。HTC致力設計出客戶所需的旗艦級VR設備，創造全球最佳沉浸式體驗，來協助企業面臨當前關鍵的挑戰。」

VIVE Pro 2相容於SteamVR系統與周邊配件，包含基地台、VIVE控制器、VIVE無線模組，或是任一代VIVE移動追蹤器及新的VIVE表情偵測套件，並相容於其他第三方SteamVR體感配件。