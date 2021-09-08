光隆(8916)今舉行法說會，公司日前處份大陸子公司蘇州羽絨廠，交易金額約6~7億元新台幣，獲利約1.4~1.7億元新台幣。公司表示，今年光隆第四季和明年首季業績會非常旺；明年若全球疫情趨緩，會規畫執行第三產區，目前光隆的成衣和家紡以越南和大陸為主要產區。展望明年，公司估家紡和成衣有5~10%的自然成長。

有關光隆的併購規畫，光隆策略長徐立亭表示，會從考量有綜效擴充和人力增加等因素，已經有有案子在洽談中，不會只鎖定在成衣，會以OUTDOOR的相關項目為考慮方向。

光隆上半年營收40.86億元，年減3.6%；毛利率14.3%，年減0.5個百分點；營利率4%，年減2.2個百分點；稅後純益2.6億元，年增27.7%，每股純益1.98元。上半年產品組合結構，成衣占比47%、羽絨占比21%、家紡占比23%；毛利率分別為17.1%、5.9%、18%。

各項產品的生產廠區配置，成衣百分百在越南生產；羽絨約22%在越南生產，5成以上在台灣生產，其餘在大陸；家紡有8成在越南生產，2成在大陸。明年光隆會增加10條新的成衣生產線，全年資本支出仍維持每年3~5億元新台幣，主要是越南的擴產計畫。

光隆表示，目前成衣客戶都處在低庫存，等待南越廠全面復工。光隆採緊急應變措施，包括外包支援和中越產線調度。成衣訂單一路旺到明年。至於家紡在新的報價上有上揚，家紡在越南生產毛利率的綜效會比較好。

光隆強調，越南疫情對光隆的影響，3Q影響是最大的，現在客戶已經準備為明年下單了，明年成衣訂單歐美需求仍旺，而宅經濟的趨勢下，家紡也相當樂觀。